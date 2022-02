Europas Rendezvous mit der Gewalt

Demonstranten vor der russischen Botschaft in Warschau am Mittwochabend.

Jahrzehntelang konnte die EU sich einreden, dass ein einvernehmliches Auskommen mit imperialistischen Autokraten wie Wladimir Putin irgendwie möglich sei. Die russische Angriff auf die Ukraine stellt die Europäer vor das Scheitern dieser Vogel-Strauß-Politik.

„Der Einsatz von Gewalt und Zwang, um Grenzen zu ändern, hat keinen Platz im 21. Jahrhundert": mit diesem schönen Kalenderspruch begann Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, seinen Brief an die 27 Staats- und Regierungschefs der EU, mit dem er am Mittwochnachmittag zu einem Krisengipfeltreffen nach Brüssel einlud, das heute, Donnerstag, um 20 Uhr beginnen wird.

Nur wenige Stunden später offenbarte sich, wie weltfremd dieser fromme Wunsch ist. Knapp vor 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit meldeten die ersten Nachrichtenagenturen, dass die beiden abtrünnigen ukrainischen Regionen in Donetsk und Luhansk den Kreml darum gebeten haben, „die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte zurückzuschlagen, um Opfer unter der Zivilbevölkerung und eine humanitäre Katastrophe im Donbass zu vermeiden“ (die Bittbriefe schon am Dienstag verfasst, aber das nur nebenbei). Keine zwei Stunden später wurden die Flughäfen der Städte Charkiw und Dnipro geschlossen. Im Donbass fielen Strom, Internet, Telefonverbindungen aus. Die Kameras an den Grenzübergängen sendeten keine Bilder mehr auf ihren Livestreams.