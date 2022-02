US-Trucker starten Protestkonvoi gegen Corona-Maßnahmen

Trucker und Unterstützer versammeln sich in Kalifornien.

Der selbsternannte "People's Convoy" startet am Mittwoch von Kalifornien aus seine 4000 Kilometer lange Route durch die USA.

Mit einem Protestkonvoi wollen Lkw-Fahrer in den USA gegen Corona-Beschränkungen demonstrieren und nach dem Vorbild ihrer kanadischen Berufskollegen in Richtung Washington fahren. Der "People's Convoy" startet Mittwoch von Kalifornien aus und soll die 4.000 Kilometer lange Strecke bis zur US-Hauptstadt binnen elf Tagen zurücklegen.

Lkw-Fahrer in Kanada hatten aus ähnlichen Gründen die Hauptstadt Ottawa mehrere Wochen lang lahmgelegt und wichtige kanadisch-amerikanische Handelskorridore blockiert.

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 114.881 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in den USA mehr als 78,68 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 3038 auf 941.463.

(APA/Reuters)