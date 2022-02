Die Szenarien für eine russische Invasion

(c) Maxar/REUTERS

Satellitenbild vom Airfield Bolschoi Bokow bei Masyr in Südbelarus mit russischen Militär-Lkw, Mannschaftsunterkünften, Kampf- und Sanitätsfahrzeugen.

Es verdichten sich die Hinweise, dass Russland die Ukraine von Belarus aus angreifen wird. Der massive Einmarsch in die befreundeten „Volksrepubliken" im Donbass blieb hingegen bisher weitgehend aus.

Zwei Tage nach der Anerkennung der „Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine durch Russlands Präsidenten, Wladimir Putin, und der von ihm angekündigten Entsendung von Militär könnten am Mittwochabend erste Einheiten in die Region eingefahren sein.

Einer Quelle internationaler Nachrichtenagenturen zufolge handelte es sich um einen Konvoi mit neun Kampfpanzern und einem Schützenpanzer, ein anderer habe aus Militär-Lkw und -Tankern bestanden. Es war allerdings unklar, ob diese Fahrzeuge wirklich aus Russland eingefahren oder nicht bereits zuvor innerhalb der Region gewesen waren.

Der US-Cender CNN berichtete indes unter Verweis auf Militär- und Geheimdienstquellen von Russland zugeführten Kräften im Umfang von ein bis zwei Taktischen Bataillonskampfgruppen (BTG). Dabei handelt es sich um in der aktuellen russischen Militärstruktur eminent wichtige Formationen von etwa 600 bis 900 Mann. Es gibt sie mit Schwerpunkt Panzern und motorisierte Infanterie. Infanterie-BTGs haben etwa 35 bis 40 Schützenpanzer und zehn Kampfpanzer, bei Panzer-BTGs ist das Verhältnis umgekehrt. Solche Kampfgruppen verfügen zudem über überproportional viel Artillerie (12 bis 18 Haubitzen bzw. Raketenwerfer) sowie Elemente etwa der Aufklärer, Flieger- und Panzerabwehr.