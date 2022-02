Szenarien für eine russische Invasion wurden wahr

Drucken

Hauptbild • Die Aufnahme einer Überwachungskamera zeigt Militärfahrtzeuge, die von der Krim kommend in den Oblast Cherson im Süden der Ukraine fährt. • (c) BORDER GUARD UKRAINE VIA REUTERS (STATE BORDER GUARD SERVICE OF UK)

Russland griff in der Nacht auf Donnerstag die Ukraine an. Wie erwartet führt eine der Hauptangriffsachsen von Belarus aus Richtung Kiew. Die prorussischen „Republiken" des Donbass hatten zuvor offiziell um militärische Hilfe Russlands gebeten.

Zwei Tage nach der Anerkennung der „Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine durch Russlands Präsidenten, Wladimir Putin, und der von ihm angekündigten Entsendung von Militär begann in den frühen Morgenstunden des Donnerstags ein großangelegter Angriff auf die Ukraine. Dieser wurde von Putin mittlerweile auch verkündet.

Die Lage war vorerst verworren und es gibt auch widersprüchliche Informationen - siehe dazu mehr in den Geschichten über die aktuelle Lage und im „Presse"-Liveticker. Jedenfalls gab es Angriffe durch Kampfflugzeuge, Marschflugkörper und Boden-Boden-Raketen auf zahlreiche ukrainische Flughäfen, Militärgarnisonen und sonstige strategische Ziele im ganzen Land, etwa in Kiew, Dnipro, Odessa, Krematorsk, Charkiw Von Belarus aus bewegen sich offenbar Panzerkolonnen nach Süden und es gibt Gefechte.

Landung in Odessa?

Berichte über eine amphibische Landung beim Schwarzmeerhafen Odessa ließen sich vorerst nicht bestätigen; aktuelle Live-Webcams aus der Gegend zeigten keinen Hinweis auf so etwas und auch keine Aufregung in den Straßen.

Die Truppen der pro-russischen Separatisten in Donezk begannen nach eigenen Angaben massive Angriffe auf die ukrainische Armee entlang der Waffenstillstandslinie. Die Rede war auch von Angriffen aus der Krim heraus durch den schmalen Isthmus von Perekop und einem Stoß aus Russland heraus Richtung Charkiw in der Ostukraine.

Am Mittwochabend waren russische Einheiten in die Region Donezk/Luhansk eingefahren. Einer Quelle internationaler Nachrichtenagenturen zufolge handelte es sich um einen Konvoi mit neun Kampfpanzern und einem Schützenpanzer, ein anderer habe aus Militär-Lkw und -Tankern bestanden. Es war unklar, ob die Fahrzeuge wirklich aus Russland kamen oder nicht bereits zuvor schon in der Region gewesen waren.

Der US-Cender CNN berichtete am Abend unter Verweis auf Militär- und Geheimdienstquellen von Russland zugeführten Kräften im Umfang von ein bis zwei Taktischen Bataillonskampfgruppen (BTG). Dabei handelt es sich um in der aktuellen russischen Militärstruktur eminent wichtige Formationen von etwa 600 bis 900 Mann. Es gibt sie mit Schwerpunkt Panzern und motorisierte Infanterie. Infanterie-BTGs haben etwa 35 bis 40 Schützenpanzer und zehn Kampfpanzer, bei Panzer-BTGs ist das Verhältnis umgekehrt. Solche Kampfgruppen verfügen zudem über überproportional viel Artillerie (12 bis 18 Haubitzen bzw. Raketenwerfer) sowie Elemente etwa der Aufklärer, Flieger- und Panzerabwehr

Der von manchen zuvor erwartete wirklich große Einmarsch russischer Truppen in die prorussischen „Volksrepubliken" Donezk und Luhansk blieb indes jedoch vorerst aus - zwei Tage nach der Anerkennung dieser „Länder" durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Seitens der britischen Regierung etwa hieß es zuvor, man habe keine Indizien dafür gefunden, während man in Moskau betont hatte, man warte auf eine formelle Einladung aus Donezk und Luhansk.

Die „Einladung" aus Donezk

Diese traf dann in der Nacht auf Donnerstag ein: Die Führungen der ostukrainischen Separatistengebiete hätten Russland offiziell um „Hilfe" gegen die „ukrainische Aggression" gebeten, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Zuvor hatte der Anführer der Separatistenrepublik in Donezk, Denis Puschilin, Anspruch auf die gesamte ostukrainische Provinz angemeldet. Im Ukraine-Krieg 2014 hatten die Separatisten in Donezk und Luhansk nur kleinere Teile der gleichnamigen Provinzen unter ihre Kontrolle bringen können. Putin hatte die dortigen "Volksrepubliken" am Montag offiziell anerkannt und damit auch einem militärischen Eingreifen den Weg geebnet.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba berichtete indes davon, dass Russland auf der Krim einen möglichen Vorwand für eine Aggression gegen sein Land schaffen könnte. Demnach ist ein Chemiewerk auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel evakuiert worden. Das könnte die Vorbereitung für einen konstruierten Vorwand durch Russland für eine Aggression sein.

Tatsächlich ist ein großer, diesfalls freundlicher Einmarsch in diesen 2014 selbsterklärten „Republiken" gar nicht nötig: Die Russen sind dort semi-offiziell schon seit Jahren.