EM-Reife demonstriert: ÖFB-Frauen besiegen die Schweiz

Die Österreicherinnen belohnten sich mit drei Toren in der zweiten Halbzeit für eine starke Leistung.

Marbella. Ein bisschen EM-Feeling versprühte das zweite Testspiel der ÖFB-Frauen in Marbella gegen die Schweiz. Gegen die Eidgenössinnen hatte bei der Endrunde 2017 ein 1:0-Auftaktsieg den Höhenflug eingeläutet, nun sollten sie – ebenso wie Österreich für das Turnier in diesem Sommer qualifiziert – nach dem klaren Erfolg über Rumänien am Sonntag (6:1) ein echter Gradmesser in der Vorbereitung werden.

Teamchefin Irene Fuhrmann stellte an vier Positionen um, neben Manuela Zinsberger, Katharina Schiechtl und Maria Plattner rückte auch Julia Hickelsberger in die Startelf. St. Pöltens Flügelspielerin war bis zum Kreuzbandriss im September 2020 die große Aufsteigerin im ÖFB-Team gewesen. Tempo und Dribblings zeigte die 22-Jährige nun wieder gegen die Schweiz, fast alles lief in der ersten Halbzeit über ihre rechte Seite - auch weil mit Verena Hanshaw und Katharina Naschenweng die beiden etatmäßigen Linksverteidigerinnen ausfielen. Mit mehr Spielpraxis hätte Hickelsberger das Zuspiel von Maria Plattner bei der größten Chance unmittelbar vor der Pause wohl besser angenommen, so wurde der Winke zu spitz.

Zwei Joker stechen

In der zweiten Halbzeit gingen beide Teams mehr Risiko, und es war die für Hickelsberger gekommene Lisa Kolb, die Österreich in Führung brachte: Die Freiburg-Legionärin reagierte nach Pass von Laura Wienroither schneller als ihre Gegnerin und erzielte ihr erstes Teamtor (64.). Mit Laura Feiersinger stach auch Fuhrmanns zweiter Joker, sie traf nach Zadrazil-Lochpass zum 2:0 (68.). Einen Hands-Elfmeter nütze Nicole Billa zu ihrem 41. Länderspieltor (74.), zugleich ihr erster Torschuss.

Es war eine hochkonzentrierte Leistung der ÖFB-Frauen (Nr. 21 der Welt), mit der erstmals seit 2017 ein höher gereihter Gegner (17) geschlagen wurde. Das gibt Zuversicht für die EM-Duelle mit England und Norwegen, zunächst aber warten in der WM-Qualifikation die Heimspiele gegen Nordirland (8. April) und Lettland (12. April).

Fuhrmann war angetan von der Leistung. "Es war ein sehr souveräner und reifer Auftritt des gesamten Teams. Wir haben das Spiel in allen Phasen dominiert und können sehr zufrieden sein", meinte die Teamchefin. In der Pause sei angesprochen worden, dass man die Räume dynamischer anlaufen müsse. "Das haben wir dann umgesetzt und verdient gewonnen."

(swi)