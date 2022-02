Heute gibt es in der Lerchenfelder Straße in Wien weder Lerchen noch ein Feld. Wann der erste Wiener auf die Idee kam, einen Singvogel in einen winzigen Bauer zu stecken und quasi als lebenden Musikautomaten an die Wand zu hängen, lässt sich nicht mehr feststellen. Autorin Bettina Balàka über das alte und das neue Lerchenfeld.

Was empfand der Dichter Grillparzer bei der Anfahrt auf Triest als er erstmals das Meer zu sehen bekam? Endete der Queen-Song „We are the Champions“ mit einem herzhaft intonierten „. . . of the wooooorld!“ oder bloß mit einem knappen Gitarrenakkord? Eine Geschichte von Clemens J. Setz aus seinem neuen Erzählband über Wirklichkeit und Vorstellung. Es liest Julia Pollak.

Die Autorin: Bettina Balàka Geboren 1966 in Salzburg. Autorin und Übersetzerin in Wien. Bücher u. a.: „Die Prinzessin von Arborio“, Roman; „Kaiser, Krieger, Heldinnen“, Essays (beide Haymon Verlag, Innsbruck); „Die Tauben von Brünn“, Roman (Deuticke). Zuletzt erschien der Naturschutz-Krimi „Dicke Biber“ mit Illustrationen von Raffaela Schöbitz im Leykam Verlag.

