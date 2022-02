Endlich hat Nitsch die globale Galerie, die er verdient

(c) PHOTO: Bayreuther Festspiele/ENRICO NAWRATH

Es ist interessant, was in Österreich wahrgenommen wird und was nicht: Der internationale Erfolg von Nitsch bleibt hierzulande gern unbemerkt.

Gerade zog ich aus meiner Bücherwand ein schmales Bändchen, zufällig, keine Ahnung, wie es den Weg dorthin fand: den Katalog einer kleinen Ausstellung zu Nitschs frühen Aktionsfotos im Kunstverein Rosenheim 2004. „Man muss den Künstler Hermann Nitsch als den international bedeutendsten Künstler Österreichs bezeichnen“, stellte die Leiterin, Hannah Stegmayr, dort richtig fest. Nicht wissend, dass gerade diese Ausstellung einmal die Brücke schlagen würde zu einem Höhepunkt in Nitschs Werk, seinem Bayreuth-Engagement 2021. War es doch ihr Sohn, der Katharina Wagner als junger Kulturbeauftragter der Stadt den Wiener Aktionisten ans Herz legte.

Der international bedeutendste Künstler Österreichs. Ohne entsprechende Galerievertretung. Bis vor Kurzem. Nach drei Jahren Verhandlungen steht Nitsch nun bei Pace unter Vertrag, einer der marktführenden Galerien mit den üblichen Sitzen von New York über Hongkong, Seoul bis Genf. Damit ist er einer von nur wenigen österreichischen Künstlern, die Aufnahme bei einer der drei großen globalen Megagalerien fanden. Mit Franz West und Rudolf Polanszky bei Gagosian, mit Maria Lassnig bei Hauser & Wirth.