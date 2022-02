Joker-Tor rettet Manchester United bei Atlético Madrid

João Félix stellte Cristiano Ronaldo klar in den Schatten. Doch trotz spanischer Überlegenheit stand am Ende ein 1:1.

Madrid. Das Erbe Cristiano Ronaldos sollte João Félix in Portugal antreten, bei der EM im vergangenen Sommer aber spielte der Superstar und der 22-Jährige musste von der Bank aus zuschauen. Am Mittwoch stand João Félix, von Atlético Madrid 2019 um 126 Millionen Euro verpflichtet und mit der Trikotnummer sieben ausgestattet, im Achtelfinalhinspiel der Champions League Manchester United und Ronaldo gegenüber. Und diesmal setzte der Jungstar die Duftmarken.

Eine Maßflanke von Renan Lodi verwerte João Félix mit einem sehenswerten Flugkopfball via Innenstange zum 1:0 (7.). Atlético trat wie gewohnt unter Diego Simeone kompakt und aggressiv auf, setzte über die Flügel giftige Nadelstiche. Immer wieder wurde João Félix gesucht, nicht immer gefunden – dafür einmal Šime Vrsaljko, sein Kopfball sprang vom Gegner an die Latte (45.). Auf der Gegenseite war Ronaldo bei zumeist gleich zwei Verteidigern völlig abgemeldet, dass der 37-Jährige sich den Ball teilweise fast am eigenen Strafraum holte, war Zeugnis für das stockende United-Spiel.

Später Ausgleich

João Félix blieb der Dreh- und Angelpunkt bei Atlético, oft war er nur mit Fouls zu stoppen. Die beste Chance aber vergab Angel Correa, der allein vor Torhüter David de Gea scheiterte (61.). Als der Torschütze nach 75 Minuten vom Platz ging, wurde er von den 58.000 Zuschauern im Wanda Metropolitano mit Standing Ovations verabschiedet. Die Feierstimmung hielt nicht an, denn Joker Anthony Elanga stellte nach Lochpass von Bruno Fernandes auf 1:1 (80.) – Uniteds erster Schuss aufs Tor saß. Auf der Gegenseite traf der eingewechselte Antoine Griezmann nur die Latte (87.), somit ist alles offen für das Rückspiel am 15. März in Manchester.

(swi)