Angriff auf Ukraine sendet Schockwellen durch die Märkte

Russland greift die Ukraine an: Der Dax fällt vorböslich um 4,5 Prozent und ist auf Rekord-Talfahrt, der Goldpreis steigt und Brent-Oil knackt die Hundert-Dollar-Marke.

Die Eskalation der Ukraine-Krise treibt die Öl-Preise in die Höhe. Die Sorte Brent aus der Nordsee übersprang am Donnerstagmorgen erstmals seit siebeneinhalb Jahren die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar und stieg bis auf 101,03 Dollar. Das ist eine Steigerung von mehr als vier Dollar für das Barrel (159 Liter). Gold ist mit 1948,77 Dollar je Feinunze so teuer wie zuletzt vor rund einem Jahr.

An der Börse zeichnet sich ein Kurssturz ab: Anleger reagieren mit Panik-Verkäufen auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Der Dax fällt vorbörslich um 4,5 Prozent auf ein 13-Monats-Tief von 13.976 Punkten und steuert auf den größten Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020 zu.

Die weltweit bekannte Kryptowährung Bitcoin bricht ebenfalls ein: In der Nacht auf Donnerstag gab sie um mehr als elf Prozent nach und notiert bei knapp 34.000 US-Dollar. Es ist das zweite Mal, dass Bitcoin auf die Ukraine-Krise reagiert. Im November lag die Kryptowährung noch bei 69.000 US-Dollar.

Die nach Marktwert zweitgrößte Internetdevise Ether gab um 12 Prozent auf rund 2300 Dollar nach. Andere Digitalwerte wie Cardano oder Dogecoin brachen noch stärker ein.

(bagre/APA/DPA)