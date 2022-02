Bundeskanzler Karl Nehammer spricht von einer „breitflächigen Invasion“ in die Ukraine. Alle noch dort verbleibenden Österreicher werden dabei unterstützt, das Land zu verlassen.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstagfrüh alle noch verbleibenden Österreicherinnen und Österreicher aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Auf den Aufruf von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor rund zwei Wochen, hätten sich bereits 150 Menschen gemeldet, mit denen man nun in Verbindung sei. „Das Krisenteam steht bereit, alle, die es wollen, tatsächlich dabei zu unterstützen, das Land zu verlassen“. Es sei dies seine Empfehlung, das auch zu tun. „Die Botschaft wird alles dafür notwendige unternehmen, damit dies auch gelingt“, so der Kanzler.

Russland hat in der Nacht auf Donnerstag Raketenangriffe auf militärische Ziele in der ganzen Ukraine begonnen. Nehammer sprach erneut von einem „klaren Bruch des Völkerrechts“. Es handle sich dabei um eine breitflächige Invasion in die Ukraine: „Es wurde uns von Militärexperten bestätigt, dass es sowohl von Norden, Süden, als auch von Osten Militärbewegung vonseiten der Russischen Föderation in die Ukraine gibt.“ Damit verbunden Artilleriefeuer und Explosionen, die im Land und auch in der Hauptstadt Kiew wahrgenommen würden.

„Harte und klare Sanktionen"

Die österreichische Solidarität zur Ukraine sei „ungebrochen“, betonte der Kanzler: „Ich bin mit der ukrainischen Regierung in engem Austausch und Kontakt. Es geht jetzt darum: Wo man jetzt helfen kann, wird geholfen.“ Der Russischen Föderation müsse klargemacht werden, dass sich die Europäische Union - „und gerade auch Österreich als militärisch neutrales Land, sich ganz klar gegen den Krieg entschieden hat.“ Österreich werde also die Sanktionen gegen die Russische Föderationen mittragen, „um alles zu tun, der Ukraine und den Menschen in der Ukraine zu helfen.“ Schon am Vorabend hatte der Kanzler in der „ZiB 2“ angekündigt, wenn nötig, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen.

Die EU hat nach dem von Russlands Präsidenten Wladimir Putin gestarteten Angriff gegen die Ukraine am Donnerstag umgehend ein neues Sanktionspaket gegen Russland angekündigt. Dieses werde „hart und klar“ ausfallen, so Kanzler Nehammer am Donnerstagmorgen - auch wenn dies negative wirtschaftliche Folgen für die EU haben könnten. Allerdings habe man „mehrere Vorsorgemaßnahmen" getroffen, versichert Nehammer. So sei etwa die Energieversorgung in Österreich für den Winter sichergestellt, die EU kümmere sich zudem um Alternativanbieter, sollte Russland die Erdgaslieferung beenden.

Nehammer rief Russland zu einem Ende der Aggressionen und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Es gelte, "eine noch größere Eskalation und einen Krieg auf europäischem Boden zu verhindern". Am Vormittag berät das Krisenkabinett im Verteidigungsministerium zur Lage in der Ukraine.

>>> Kanzler Nehammer im Ö1-"Morgenjournal"

