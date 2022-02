Russlands Überfall auf die Ukraine darf nicht ungesühnt bleiben. Doch außer Worten und Sanktionen hat der Westen nichts entgegenzusetzen. Putin hat als Herrscher einer Atommacht freie Bahn.

Der russische Überfall auf die Ukraine markiert einen Wendepunkt in der Geschichte. Eine neue Zeitordnung bricht an, und sie führt die Welt zurück in eine dunkle Vergangenheit: Der Krieg ist zurückgekehrt auf den Kontinent. Ein ruchloser Autokrat setzt mitten in Europa ohne Grund militärische Gewalt ein, um ein Nachbarland in Stücke zu reißen. Und die freie Welt steht hilflos am Zaun und sieht zu. Der Westen hat die Invasion seit Wochen auf Satellitenbildern kommen gesehen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin eindringlich davor gewarnt. Doch all die Appelle und alle Drohungen mit Sanktionen haben den Kreml-Chef nicht beeindruckt.

Mit militärischem Widerstand aus dem Westen hat Putin zu keinem Zeitpunkt rechnen müssen. US-Präsident Joe Biden hat schon zu Beginn der Krise klargestellt, dass kein Nato-Soldat der Ukraine zu Hilfe eilen werde. Die Gefahr eines Atomkrieges wäre zu groß gewesen. Und so lag die Ukraine für Putin da wie auf einem Silbertablett. Er will sich nun einfach im Nachbarland bedienen und Gebiete herausschneiden, wie es ihm gefällt. Das ist die Methode eines Raubmörders. In Putins Augen hat die Ukraine letztlich kein Existenzrecht. Er spricht der ehemaligen Sowjetrepublik die Eigenstaatlichkeit ab. Das hat der Hobbyhistoriker neulich in seiner Rede an die russische Nation und im Sommer davor schon in einem Essay ausgebreitet. Nun setzt er seine revisionistischen Gewaltfantasien in die Tat um. Die Bereitschaft zu rücksichtsloser Brutalität verleiht ihm dabei einen Vorteil, den er eiskalt ausnützt. Putin hat freie Bahn. Die westliche Welt hat außer Worten und Sanktionen nichts dagegenzuhalten. Die Abschreckung des Westens hat nicht funktioniert. Die Ukraine ist völlig auf sich allein gestellt.