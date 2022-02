Fotogen: Uhren von Leica

Bitte lächeln! Die Uhren des kultigen Kameraherstellers Leica kommen in den Handel. Bei den Produkten hat die deutsche Manufaktur Lehmann kräftig mitgemischt.

Es war nur eine Frage der Zeit. Das kann ­wörtlich und bildlich verstanden werden. ­Die Marke Leica hat jedenfalls ihr Produktportfolio um Uhren erweitert. „Für mich schließt sich damit fast der Kreis, denn Gründer Ernst Leitz war ja zunächst in der Uhrenindustrie tätig, bevor er 1864 nach Wetzlar kam“, so Andreas Kaufmann, Mehrheitseigentümer der Leica Camera AG. Für den Kamerahersteller war es natürlich Ehren­sache, das Label „Made in Germany“ auch bei der eigenen Kollektion von mechanischen Uhren großzuschreiben. Deshalb hat das deutsche Unternehmen bereits vor Jahren Lehmann beauftragt, zwei Modelle zu konstruieren und diese so weit wie möglich mit selbst gefertigten Komponenten auszustatten. Hier war Leica definitiv an der richtigen Adresse, schließlich stellt Lehmann gemeinsam mit dem Mutterunternehmen „Lehmann Präzi-sion“ Maschinen für Uhrenhersteller und andere Unternehmen her, aber auch die meisten Teile für eigene Zeitmesser. Werkkomponenten, Gehäuse, Zeiger, Indexe und sogar Teile der Faltschließen entstehen in Hardt im Schwarzwald. Man sieht, es müssen nicht immer nur Kuckucksuhren sein, die aus dieser Ecke von Deutschland kommen.

Luxusuhren im Kameradesign

Lehmann entwickelte für Leica zwei optisch ähnliche, aber funktional unterschiedliche Handaufzugsmodelle in 41 Millimeter großen Edelstahlgehäusen. Das Design stammt aus der Feder von Professor Achim Heine, der über Jahre hinweg zahlreiche Produkte für die ikonische Kollektion von Leica gestaltet hat. Zu den ausdrucksstarken Merkmalen zählen die filigranen Zeiger, Indexe und Skalen, die besonderen Riffelungen an den Kronen und das bombierte Frontglas, das ganz wunderbar passend an ein Objektiv erinnert. Neben dem gewölbten Deckglas besteht auch der Sichtboden aus kratzfestem Saphirglas und ist beidseitig entspiegelt. Jedes Modell verfügt über eine patentierte Drückerkrone, die an den Auslöser einer Kamera erinnert: Drückt man das Bedienelement, springt der Sekundenzeiger auf null, und die Stunden- und Minutenzeiger lassen sich bequem einstellen. Währenddessen ist die runde Funktionsanzeige neben dem Datum rot gefärbt und zeigt sich erst nach erledigter Zeiteinstellung und zweitem Druck auf die Krone wieder in Weiß.

Leica „L1“ und Leica „L2“. beigestellt

Noch mehr Features der „L1“? Wie wäre es mit einer Datumsanzeige mit Korrekturdrücker bei der Zwei und der beschriebenen Kronenfunktion mit einer Gangreserveanzeige zwischen acht und neun Uhr? Bei der Leica „L2“ kommt noch eine zweite Zeitzone hinzu, deren Skala auf dem Hochring des Zifferblatts über die Zusatzkrone bei der Vier bewegt wird. Die zugehörige schwarz-weiße Tag-Nacht-Anzeige bei vier Uhr zeigt an, ob es in der zweiten Zeitzone gerade Tageslicht gibt oder der Himmel finster ist.



Die Manufakturwerke L1 und L2 laufen nach Vollaufzug 60 Stunden. Die zugehörigen Uhren kosten 9500 beziehungsweise 13.500 Euro und werden bereits im neuen Leica Store in der Wiener Innenstadt angeboten, den zu besuchen es sich gleich aus mehreren Gründen lohnt.

("Die Presse Schaufenster" vom 18.02.2022)