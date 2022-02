Jaremtschuks Torjubel mit Botschaft an die Ukraine

Roman Jaremtschuk zeigte nach Benficas 2:2-Ausgleich gegen Ajax Amsterdam ein besonderes Shirt.

Der Ukrainer Roman Jaremtschuk hat nach seinem Ausgleichstor für Benfica Lissabon im Achtelfinale der Champions League eine besondere Botschaft an sein Heimatland gesendet. Der 26-Jährige zog sich nach seinem Treffer zum 2:2-Endstand gegen Ajax Amsterdam im Hinspiel am Mittwochabend in Lissabon sein Trikot aus und offenbarte darunter ein schwarzes Shirt mit dem Wappen der Ukraine, in der sich die Lage zunehmend zuspitzt.

„Ich wollte mein Land unterstützen. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe Angst vor der Situation“, sagte der 26-Jährige nach der Partie am Mittwoch bei CNN Portugal: „Der Verein unterstützt mich, sie haben mit mir gesprochen und wollten alles tun, um mir zu helfen.“

Jaremtschuks Tor beendete die Siegesserie von Ajax Amsterdam in der Königsklasse. Nach zuvor sechs Siegen in den sechs Gruppenspielen kamen die Niederländer im Estádio da Luz nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Dusan Tadic (18.) hatte Ajax in Führung gebracht, danach schlug Sébastien Haller zweimal zu. Erst traf der Ex-Frankfurter ins eigene Tor (26.), kurz darauf brachte er sein Team erneut in Führung (29.). Der eingewechselte Jaremtschuk (72.) besorgte den Endstand. Das Rückspiel findet am 15. März statt.

