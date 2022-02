Wiens Großbaustellen: Eine Stadt am Operationstisch

Drucken

Hauptbild • Die Stadthalle 1956: Im Rohbau offenbart sich die kühne, stützenlose Dachkonstruktion der Haupthalle. • (c) Stadt Wien

Das Wien Museum zeigt in historischen Fotos die Großbaustellen der Nachkriegszeit. Nicht nur das Stadtbild, auch das Verhältnis der Wiener zu Baustellen hat sich gewandelt.

Wien. „Nix als Baustellen, dass ka Mensch was find'.“ Die Textzeile aus dem berühmten Lied von STS, das eigentlich einer steirischen Kleinstadt gewidmet ist, beschreibe das Wien der Nachkriegsmoderne ziemlich gut, sagt Stadtforscher Friedrich Hauer.

Von der Stadthalle über das Jonas-Reindl am Schottentor und bis zum „Entlastungsgerinne“, das zur Neuen Donau werden sollte, – zahlreiche riesige Bauvorhaben, die das Stadtbild bis heute prägen, wurden von den 1950er- bis in die 1970er-Jahreumgesetzt. Das Wien Museum hat ihnen eine Ausstellung gewidmet. Die historischen Luftaufnahmen sind bis 22. Mai am Bauzaun des im Umbau befindlichen Museums am Karlsplatz zu sehen.