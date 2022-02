Wie hoch könnten der Öl- und Gaspreis nun noch steigen?

Die Eskalation in der Ukraine hat vor allem den Preis für Öl hochschnalzen lassen. Das muss noch lange nicht das Ende der Fahenstange gewesen sein, sagen Experten.

Dass ein Militärangriff Russlands gegen die Ukraine zu vehementen Verwerfungen an den Märkten – und zwar insbesondere auch an den Rohstoffmärkten – führen würde, war seit Wochen befürchtet worden. Seit Donnerstag Früh ist es Gewissheit. Und es kam wie erwartet. Der Preis für die in Europa maßgebliche Ölsorte Brent schnellte in der Spitze um über sieben Prozent auf über 103 Dollar je Fass in die Höhe und übersprang damit zum ersten Mal seit 2014, als der epochale Absturz des Preises von 115 Dollar auf zwischenzeitlich unter 30 Dollar begonnen hatte, die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.