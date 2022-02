Kiew: Das hektische Schließen der Botschaften

Das Botschaftspersonal einiger Länder sucht nach Wegen, um Kiew verlassen zu können. Die österreichische Botschaft bleibt offen. Auslandsösterreicher sind angehalten, sich dringend zu melden.

Die meisten Botschaften wurden, wie auch die gesamte Bevölkerung in der Ukraine, von der Invasion aus Russland überrumpelt. Selbst als sich die Anzeichen auf einen Angriff verdichteten, entspannte sich die Situation zwischendurch. Ein reales Kriegsszenario? Zumindest die Botschaft der USA hat vor rund zwei Wochen nahezu das gesamte Personal aus Kiew evakuiert. Lediglich eine kleine Gruppe sollte vor Ort bleiben, um konsularische Aktivitäten sicherstellen zu können. Auch sollte dadurch der Kommunikationskanal zwischen Kiew und Washington aufrecht erhalten bleiben.

Australien und Großbritannien taten es den USA gleich, während sich insbesondere die europäischen Länder noch zögerlich oder zumindest abwartend zeigten. Aus Deutschland hieß es damals, dass man jedenfalls Unterstützung biete, sollte ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin samt Familie doch lieber die Ukraine verlassen wollen. In ihrer Rede am Donnerstag Vormittag sagte die deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock, nun, dass das deutsche Botschaftspersonal aus der Hauptstadt Kiew abgezogen werde. Offen bleibt einstweilen, ob sie von Lviv/Lemberg oder von einer anderen Stadt aus arbeiten werden.

Chinesische Fahnen an den Autos

Noch Ende Jänner war der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell, überzeugt, dass keine „Dramatisierung“ der Lage in Sicht sei. Schließlich wurden die Gespräche zu dem Zeitpunkt mit Moskau fortgeführt. Eine Evakuierung der EU-Botschaften stand daher nicht im Raum: „Wir werden nicht dieselben Schritte setzen (wie die USA, Anm.), denn wir kennen keine spezifischen Gründe dafür.“ Was allerdings sehr wohl umgesetzt wurde, war die provisorische Verlegung von Teilen einiger Botschaften nach Lviv. Das hat beispielsweise Deutschland gemacht, die Niederlande, Israel und Kanada haben sogar das gesamte, übrig gebliebene Botschaftspersonal nach Lviv verlegt.

Die Eskalationsspirale drehte sich indessen immer weiter. Am Montag gab das schwedische Außenministerium bekannt, das meiste Personal aus Kiew abzuziehen. Nun twitterte Außenministerin Ann Linde, dass das übrig gebliebene Personal in der Nacht auf Donnertag nach Lviv gebracht wurde. Auch Norwegen verlegt die Botschaft nach Kiew. Indessen hieß es aus Dänemark lediglich, dass die Botschaft in Kiew evakuiert wurde.



Der Iran und Indien versuchten am Donnerstag, Fluggnehmigungen für ihr Botschaftspersonal zu erhalten – schließlich ist der Luftraum gesperrt. China hat sich derweil mit konkreten Anweisungen an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewandt: Sollten sie nach draußen gehen müssen, sollen sie die chinesische Fahne gut sichtbar an ihre Autos anbringen; so könnten sie rasch als Unbeteiligte ausgemacht werden.

Ungarn hält die Botschaft in Kiew offen, um, wie es aus dem Budapester Außenministerium, heißt, „den Ungarn in der Ukraine sofort zu helfen“. Und so hält es auch Österreich. Sowohl das Krisenteam, das sich aus sieben Personen zusammensetzt, als auch das Botschafts-Kernteam bleibt in Kiew. „Die Botschaft arbeitet vollumfänglich“, heißt es aus dem Außenministerium. Derzeit befinden sich schätzungsweise rund 120 Österreicherinnen und Österreicher in der Ukraine. Sie werden dringend aufgefordert, sich bei der Botschaft zu melden bzw. das Land zu verlassen, solange das noch über den Landweg geht. Einige Botschaftsmitarbeiter wurden – gemeinsam mit einigen Auslandsösterreichern – von Kiew in den Westen des Landes gefahren.

(duö)