Es ist Krieg in Europa: Und was heißt das für uns?

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine wird in jedem Fall Menschenleben und Stabilität in Europa kosten. Und was bedeutet er für Österreich? Mit welchen Folgen für Börse, Banken, Energieversorgung und die Inflation müssen wir rechnen? Es diskutieren Gerhard Hofer und Jakob Zirm aus der Wirtschaftsredaktion der „Presse“.

