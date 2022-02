Uefa entzieht St. Petersburg das Champions-League-Finale

Werbung für das CL-Finale in St. Petersburg

Europas Fußballunion reagiert auf den Krieg in der Ukraine. Die Entscheidung soll in der Sondersitzung am Freitag abgesegnet werden.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) wird dem russischen St. Petersburg das Champions-League-Finale entziehen. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine soll diese Entscheidung bei einer Sondersitzung am morgigen Freitag getroffen werden.

Bereits im Vorjahr hatte die Uefa das Endspiel wegen der Corona-Pandemie kurzfristig von Istanbul nach Lissabon verlegt.

(red)