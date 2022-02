Uefa verlegt Champions-League-Finale, Schalke entfernt Sponsor

Europas Fußballunion tagt am Freitag in einer Sondersitzung. Schalke nimmt den Gazprom-Schriftzug vom Trikot.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) wird dem russischen St. Petersburg das Champions-League-Finale entziehen. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine soll diese Entscheidung bei einer Sondersitzung am morgigen Freitag getroffen werden.

Auch der deutsche Fußballzweitligist hat reagiert. „Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage hat sich der FC Schalke 04 dazu entschieden, den Schriftzug seines Hauptsponsors – „GAZPROM“ – von den Trikots zu nehmen“, hieß es in einer Klubaussendung. Stattdessen wird „Schalke 04“ auf der Brust der Königsblauen stehen.

Der russische Hauptsponsor (Vertrag bis 2025) zahlt Schalke in der 2. Liga jährlich neun Mio. Euro. Bei einem Aufstieg winken 15 Mio. pro Saison plus drei Mio. Prämie. Ob und wie lange das nun so bleibt, ist offen. Matthias Warnig legte zudem sein Amt im Aufsichtsrat der Königsblauen nieder. Er war von Russland-Sponsor Gazprom in das Gremium entsandt.

(red)