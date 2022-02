Was die Nato nun vorhat

Am Freitag kommen die Mitgliedsstaaten zu einer virtuellen Sondersitzung zusammen. Indessen werden die Truppen an der Ostflanke weiter verstärkt.

Das Nato-Bündnis stellt sich hinter die Ukraine. „Der Frieden auf unserem Kontinent wurde zerschlagen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine. „Russland will mit Gewalt die Geschichte neu schreiben und negiert dabei den freien und unabhängigen Weg der Ukraine.“ Für Freitag haben die 30 Nato-Mitgliedsstaaten eine (virtuelle) Sondersitzung angekündigt.

In einer ersten Erklärung hieß es aus dem Nato-Hauptquartier, dass Russlands Vorgehen eine ernste Bedrohung für die „Euro-Atlantische Sicherheit“ darstelle und Russland folglich mit geostrategischen Konsequenzen rechnen müsse. Nach Gesprächen Stoltensbergs mit US-Außenminister Antony Blinken war von einer „koordinierten Antwort“ die Rede. Doch was kann die Nato tun, ist doch die Ukraine bekanntermaßen kein Mitglied? Zunächst kündigt das Bündnis nach internen Beratungen an, mit Maßnahmen „die Abschreckung und Verteidigung“ der Linien entlang des Bündnisses stärken zu wollen. Die Aktionen seien jedoch als präventiv zu sehen, und nicht als eskalierend.

Was passiert mit der Meerenge?

Das heißt auch, dass die Nato keine Truppen in die Ukraine schicken wird, wie Stoltenberg betonte. Jedoch befinden sich mehr als 100 Kampfflugzeuge in höchster Alarmbereitschaft. Gleichzeitig wird die Truppenstärke innerhalb der Ostflanke erhöht. Medienberichten zufolge könnte die Nato in einigen Ländern wie etwa der Slowakei Battlegroups aufstellen, wie es sie bereits in den Baltischen Staaten und Polen gibt. Sie sollen die Verteidigung der Länder unterstützen und Know-How mitbringen, über die die jeweiligen Länder nicht verfügen. Möglicherweise ist Rumänien das erste Land, in dem diese Battlegroups operieren könnten. Rumänien grenzt im Norden an die Ukraine.

In einer Zwickmühle befindet sich indessen das Nato-Mitglied Türkei. Sie kontrolliert den Verkehr am Bosporus und die Dardanellen-Meerenge Richtung Schwarzes Meer. Vasyl Bodnar, ukrainischer Botschafter in der Türkei, appellierte am Donnerstag an die türkische Regierung, die Meerengen für russische Schiffe zu schließen. „Die Türkei wird unser Anliegen evaluieren und so schnell wie möglich antworten“, sagte Bodnar. Ankara pflegt gute Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine.

In der Vergangenheit hat Moskau die Türkei nach Querelen mit äußerst schmerzhaften Sanktionen belegt, das will Ankara nach Möglichkeit verhindern. Andererseits hat die Türkei den Angriff auf die Ukraine verurteilt. Schließt die Türkei die Meerenge, könnte das freilich Folgen für den weiteren Verlauf des kriegerischen Konfliktes haben. Normalerweise regelt der Vertrag von Montreux (1936) streng die Kompetenzen der Türkei und ihre Kontrolle über die Meerengen. Doch es gibt Ausnahmen für den Kriegsfall.

Krisentruppe in Bereitschaft

Das Nato-Mitglied Litauen hat bereits vor wenigen Tagen vom Bündnis Unterstützung angefordert. Denn im Nachbarland Belarus hat Russland militärische Manöver durchgeführt und entgegen den Ankündigungen aus Moskau, dass die Truppen Belarus wieder verlassen würden, sind diese jedoch geblieben. Deutschland schickte in der vergangenen Woche mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten nach Litauen. Mittlerweile hat Litauen den Notstand verhängt und Truppen direkt an die Grenzregionen geschickt.

Wie erwähnt, hat die Nato ihre Präsenz in der Ostflanke bereits verstärkt, das gilt auch für die Luft sowie die Seestreitkräfte. Die Krisentruppe Nato Responce Force, ihr gehören etwa 40.000 Soldaten an, ist in Bereitschaft.

