Moskauer Parallelwelt: „Wir müssen Amerikaner aus Kiew vertreiben“

In den Straßen der russischen Hauptstadt unterstützen Menschen die Offensive Putins – oder leugnen, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt. Dazwischen mischt sich aber auch Kritik an der Politik des Kreml-Chefs.

Moskau. Mütter bringen ihre Kinder in den Kindergarten, die Straßen sind verstopft wie eh und je, junge Skater drehen ihre Runden auf dem Manegeplatz, vor sich den Kreml. In Moskau scheint alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Über der Eisfläche am Roten Platz erklingen sowjetische Schnulzen. „Liebe Besucherinnen und Besucher, in zehn Minuten schließt der Eislaufplatz für eine technische Pause“, hallt es zwischen Historischem Museum und der Basiliuskathedrale. Die Menschen schlendern über das graue, nasse Pflaster. Die Karussells drehen sich.

Maxim Popow zieht an seiner Zigarette. „Das, was in der Ukraine passiert, war zu erwarten“, sagt der 19-Jährige. „Wenn schon unsere Regierung sagt, dass es etwas nicht geben wird, gibt es genau das in ein paar Tagen auf jeden Fall. War schon immer so.“ Der Krieg? „Keine Überraschung. Weit weg. Ein Schritt, der nötig ist.“ Maxim Popow, der hochgewachsene Ex-Student, erklärt sogleich auch, warum: „Selenskyjs Staat neigt dem Terrorismus zu, gerichtet gegen die russischsprachige Bevölkerung in seinem Land. Die diplomatischen Versuche sind ausgeschöpft, und wir müssen schließlich unser Land unterstützen.“

„Es war eine Frage der Zeit“

Es sind Sätze, die auch Russlands Präsident, Wladimir Putin, bei seinen Auftritten, in seinen Reden immer wieder sagt. Mit zusammengekniffenen Lippen, überzeugt von seinem Tun. Die Ukraine sei kein Staat, hatte er im vergangenen Sommer in einem Essay geschrieben, er hatte es an diesem Montag in seinem Wutausbruch wiederholt, danach unterschrieb er das Dekret zur Anerkennung der selbst ernannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk. Eine Kriegserklärung an die Ukraine.



„Es war nur noch eine Frage der Zeit“, sagt Maxim Popow. „Irgendwo bewundere ich Putin auch für seine Ehrlichkeit.“ Nur: „Leiden müssen Menschen, die nichts damit zu tun haben. Menschen, die weit weg sind, in Sibirien oder im Fernen Osten.“ Die Ukraine erwähnt Maxim Popow, selbst aus Sibirien, mit keinem Wort.



Das russische Staatsfernsehen liefert Bilder von zerstörten Häusern und wegrennenden Menschen. Wann und wo sie aufgenommen wurden, wird dabei nicht klar. Es sei eine „gerechtfertigte Operation“, sagt ein Mitglied des russischen Föderationsrates in der Livesendung des Kanals Rossija 24. „In aller Ruhe“ werde Russland die Ukraine „entnazifizieren“, meint er.

Putin hatte als Grund für die Invasion in die Ukraine – die er freilich nicht als solche bezeichnet – die „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine genannt. In den Wortgebrauch der Russen sind diese Begriffe bereits eingegangen, auch auf den Straßen Moskaus.



„Beängstigend, was da passiert, es sieht so aus, als führe die Ukraine Krieg“, sagt Olga Putschkowa am Grab des unbekannten Soldaten an der Kreml-Mauer im Alexandergarten, und nimmt ihre kleine Tochter aus dem Kinderwagen. „Wir werden alle leiden. Auch unsere Kleine. Und warum? Weil Selenskyj angefangen hatte, diesen Brei zu kochen, die Ukrainer gegeneinander aufzubringen.“