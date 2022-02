Bodega Valdehermoso, „Verdejo Finca las Hornas“

Ein rassiger, frischer, saftiger Weißwein.

Als Weinviertler fühlt man sich im Rueda gleich ein bisschen wie zuhause. Das spanische Weißweingebiet am südlichen Ufer des Duero nahe der Stadt ­Valladolid ist noch ziemlich verschlafen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Siesta wird hier noch richtig zelebriert, und wehe, irgendein Zugereister wagt es, am Nachmittag zum Handy zu greifen ­geschweige denn anzuklopfen. Verträumt liegen auch die Weingärten an den ­Hängen, nur die Hochgeschwindigkeitszugtrasse stört das Ambiene. Sie wurde einst mit EU-Geld gebaut, aber allmählich holt sich die Natur zurück, was ihr gehört. Züge sind hier nie durchgedonnert. In der Bodega Valdehermoso keltert David Aguado seinen „Verdejo Finca las Hornias 2020“. Ein rassiger, frischer, saftiger Weißwein. Etwas bitter im Abgang. So schmeckt Grüner Veltliner auf Spanisch also. Auch hier sind die Winter empfindlich kalt, im Sommer wird es zwar heiß, aber die Nächte sind angenehm kühl. Ein gutes Klima für eigentümliche Leute und Weine.