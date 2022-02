Ein Fußballfinale in St. Petersburg ist undenkbar

Die Uefa muss Russland heute das Champions-League-Finale entziehen. Es hätte Vorbildwirkung.

Mit Russlands Angriff auf die Ukraine muss sich im Weltsport einiges ändern. Verbände, die bis gestern noch – ihrer Finanzen wegen – darauf gepocht hatten, an geplanten Events in Russland festzuhalten, sollten davon Abstand nehmen. Es wäre ein Signal sozialer Kompetenz mit weitreichender Vorbildwirkung.



So muss es die Fußballunion Uefa heute vorzeigen, wenn ihre Exekutive über das Champions-League-Finale berät. Entzieht sie Putins Heimatstadt St. Petersburg das für 28. Mai angesetzte Endspiel nicht, wäre es ein kapitaler Fehler. Oder tragen Institutionen wie Uefa, Fifa, IOC etc. etwa die Sanktionen gar nicht mit?



Sport wird von Autokraten, Despoten und Regimen doch bloß zur Imagepolitur missbraucht; und bislang spielte jeder mit. Man habe mit Politik nichts am Hut, sei „neutral“, heißt es dann scheinheilig. Pecunia non olet trifft es eher. Jetzt in Russland weiter CL-Finale, Volleyball-, Schwimm-WM oder F1 zu planen, mutet ausschließlich pervers an.

Wann, wenn nicht jetzt muss es ein Umdenken geben? Stars und naiv-gierige Funktionäre dürfen Despoten nicht länger hofieren. Nicht der Anmut des Spiels wegen; aus purer Vernunft.

