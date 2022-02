Dr. Alma Zadić: Wo war ihre Leistung?

Ein anonymer „Plagiatsbericht“ will in der Dissertation der Justizministerin 73 problematische Stellen belegen. Und zwingt die Universität Wien zu handeln.

Der Zeitpunkt war wohl kein Zufall: Wenige Tage vor Beginn des U-Ausschusses zur mutmaßlichen Korruption in der ÖVP hat das ÖVP-nahe Online-Medium „Exxpress“ eine Untersuchung veröffentlicht, die bei der grünen Justizministerin Alma Zadić Erklärungsbedarf auslöst. Ein anonymer „Plagiatsbericht“ will in der Dissertation der beim Koalitionspartner unbeliebten Ressortchefin 73 Stellen belegen, an denen fremde geistige Leistungen ohne klare Kennzeichnung übernommen wurden, also ohne Zitierung ab- oder umgeschrieben. Doch was ist dran an der auf „www.exxpress.at“ veröffentlichten Zusammenstellung?