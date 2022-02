Kocher: „Mut zur skandinavischen Reform“

Arbeitsminister Martin Kocher bereitet eine Arbeitsmarktreform vor.

Die Agenda Austria hofft, dass er es den Dänen, Schweden und Holländern nachmacht.

Wien. Die Lage des Arbeitsmarktes klingt auf den ersten Blick skurril. Obwohl es fast 400.000 Arbeitslose gibt, finden Betriebe keine Mitarbeiter. Etwa 100.000 Stellen können nicht nachbesetzt werden. Diese Konstellation schreit nach einer Reform, und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will diese auch bald präsentieren. Franz Schellhorn, Chef der Agenda Austria, wünscht Kocher den „Mut zu einer skandinavischen Reform“. Am Donnerstag machte der Thinktank seine Vorschläge zum Arbeitsmarkt. Man müsse das Rad nicht neu erfinden, sondern nur von den Besten abkupfern. Und die besten Arbeitsmarktmodelle ortet die Agenda Austria in Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Großbritannien.



Schweden macht vor, was alles möglich ist. Noch vor 20 Jahren wurde dort der Faktor Arbeit höher besteuert als in Österreich. Mittlerweile würde ein heimischer Durchschnittsverdiener monatlich netto um182 Euro mehr herausbekommen, wenn bei uns das schwedische Modell herrschen würde. Wie war das in Schweden möglich? „Dort hat man die kalte Progression abgeschafft“, sagt Agenda-Austria-Ökonom Hanno Lorenz. Und man hat das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit in den Griff bekommen. Während in Österreich mittlerweile jeder vierte – in Wien jeder zweite – Arbeitslose länger als ein Jahr ohne Job ist, ist es in Schweden nur jeder achte. Wie man Menschen schneller zurück in die Beschäftigung bekommt, zeigen die Dänen mit ihrem „Flexicurity“-Modell. Es besteht aus Fördern und Fordern. In der ersten Phase der Arbeitslosigkeit bekommt man mehr Geld und volle Unterstützung. Aber mit der Zeit wird das Geld empfindlich gestutzt und so der Druck erhöht, einen Job anzunehmen.



In Österreich beträgt das Arbeitslosengeld 55 Prozent des letzten Nettolohns. Doch diesen Betrag habe man „de facto ewig“, sagt Lorenz. Der Umstand, dass man bei uns neben dem Arbeitslosengeld auch noch geringfügig dazuverdienen darf, fördere die Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt auch nicht, kritisiert Lorenz. Er plädiert dafür, den Dazuverdienst zeitlich zu begrenzen.