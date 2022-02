Europa plant Maßnahmen gegen Putins Oligarchen

Russlands Banken sollen nun total von den Finanzmärkten abgeschnitten werden, auch ein Embargo für Technologie kommt. Zudem kommen die Kreml-Milliardäre ins Visier. Einige Regierungen fordern die rasche EU-Aufnahme der Ukraine.

Brüssel. Die Spitzen der Europäischen Union haben den Blitzkrieg des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, gegen die Ukraine bis zuletzt nicht für realistisch gehalten und wurden von den russischen Angriffen in der Nacht auf Donnerstag überrascht. „Wir wussten nicht, dass so eine Invasion vorige Nacht stattfinden würde“, sagte Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, am Donnerstag nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission. „Niemand versteht, wieso er einen Krieg begonnen hat. Es ist komplett unverständlich“, sagte ein EU-Botschafter.



Die Überwältigung der Union mit diesem Krieg schlägt sich auch in jenem Satz nieder, mit dem Michel die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer zu einem Krisengipfel am Donnerstagabend lud: „Der Einsatz von Gewalt und Zwang, um Grenzen zu ändern, hat keinen Platz im 21. Jahrhundert.“

„Wollen Russlands Industrie erodieren“

Diese Worte, die an den russischen Bombardements im gesamten ukrainischen Staatsgebiet zerschellen, fanden sich auch in der hastig zusammengestellten gemeinsamen Erklärung der 27 wieder. Und sie gelobten, sich am Donnerstagabend „dem Grundsatz nach auf weitere restriktive Maßnahmen zu einigen, die massive und schwere Folgen für Russland wegen seiner Taten haben werden, in enger Abstimmung mit unseren transatlantischen Partnern“. Von der Leyen erklärte, die Sanktionen würden es „für den Kreml so schwer wie möglich machen, seine aggressiven Aktionen fortzusetzen“. Das zweite Sanktionenpaket dieser Woche werde „Russlands Zugang zu den Finanzmärkten dramatisch reduzieren und schrittweise seine industrielle Basis erodieren“. Sie fügte hinzu: „Wir wollen Russlands Industrie von jenen Technologien abschneiden, die es verzweifelt benötigt, um die Volkswirtschaft der Zukunft zu schaffen“ – jenen Technologien, „aus denen die Eliten das meiste Geld scheffeln. Präsident Putin wird das seinen Bürgern erklären müssen.“