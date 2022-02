Das ist das Geld, mit dem Putin Krieg führen kann

Die hohen Rohstoffpreise haben Russland zuletzt Unmengen an Geld beschert. Putin ließ eisern sparen und hat daher Reserven angehäuft wie kaum ein Land der Welt. Und er hat noch einen Bonus, der ihm vorerst großen Spielraum gibt.

Wer die hohen Rohstoffpreise nur vom Blickwinkel des Verbrauchers und der Inflationsbeschleunigung betrachtet, übersieht, wie sehr sich auf der anderen Seite die Produzenten eine goldene Nase verdienen. Ob bei Industrie- und Edelmetallen, bei Getreide oder allen voran bei Gas und Öl: die Produzenten lachen sich ins Fäustchen. Und Russland lachte in letzter Zeit besonders laut.

Als Großlieferant von Europa, wo es 25 Prozent des Öl- und 40 Prozent des Gasimportbedarfs deckt, flossen allein 2021 Unsummen ins Land. Laut russischer Zentralbank verkaufte Russland Öl und Gas – inklusive Ölprodukten und Flüssiggas – für mehr als 240 Milliarden Dollar ins Ausland, was einem Plus von 60 Prozent gegenüber dem ersten Pandemiejahr 2020 bedeutet. Der Zuwachs verdankt sich vor allem den gestiegenen Preisen. So betrug der durchschnittliche Ölpreis 69 Dollar je Barrel (159 Liter), während er im desaströsen Jahr davor bei 40 Dollar lag.

Aber selbst bei diesem niedrigeren Preis kommt Russland mit seinem Haushalt noch zurecht. Das hat seinen Grund: