Welche Folgen die Finanzsanktionen haben

Die EU weitet die Sanktionen gegen Russland aus. Größter Hebel wäre der Ausschluss aus dem Swift-System.

Wien. Der am Donnerstag erfolgte Angriff Russlands auf die Ukraine hat auch auf die wirtschaftlichen Verbindungen mit Westeuropa Auswirkungen. Im Fokus steht dabei die Energieversorgung. So stammen etwa 40 Prozent des in der EU verbrauchten Erdgases aus Russland. Und ein Zehntel davon fließt durch Pipelines in der Ukraine – also durch das Kriegsgebiet.



Am Donnerstag habe es hier keine Veränderung gegeben, heißt es unisono bei OMV, E-Control und Gas-Connect-Austria auf Anfrage der „Presse“. „Wir bekommen unsere Lieferungen wie geplant“, so ein Sprecher der OMV. Allerdings stellt sich die Frage, ob dem so bleibt. Zwar hat Moskau zugesichert, die Lieferungen nicht einzuschränken, die daraus erzielten Devisen sind auch für Russland sehr wichtig.



Verschärfen EU und USA aber ihre Sanktionen in Richtung eines Ausschlusses Russlands aus dem Zahlungssystem Swift, könnte die Folge sein, dass die Rechnungen nicht mehr beglichen werden können.

„Man möchte Russland doch keine Steilvorlage liefern, dass sie sagen, wir würden gern Gas liefern, aber da ihr das Zahlungssystem abgeschaltet habt, können wir nicht“, sagt dazu Stefan Schneider, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank am Donnerstag in Wien. Noch zögert die EU aber ohnehin, Russland vom Swift-Netzwerk auszuschließen. Als erste Sanktion wurden 555 Personen auf eine Liste gesetzt, Putin selbst befindet sich nicht darunter. Diese besagt aber nur, dass die in der EU vorhandenen Vermögenswerte eingefroren sind und mit den Betroffenen keine Geschäfte geführt werden dürfen.



Bislang sind die Konsequenzen also überschaubar. Würde Russland nun aus dem Swift-Netzwerk ausgeschlossen werden, wären Überweisungen nur mit erheblich höheren Kosten möglich, und jede Überweisung würde einige Tage in Anspruch nehmen. Kommt auch eine Sperre des sogenannten Dollar-Clearing hinzu, wäre Russland de facto vom westlichen Finanzsystem abgeschlossen.



Aber es gibt auch Wege, diese Sanktionen zu umgehen. Und einer davon könnte über China führen: Denn die Bank of China ist bislang die einzige Großbank außerhalb Russlands, die mit dem russischen SPFS-System zusammenarbeitet. Mit der Annexion der Krim im Jahr 2014 wurde Russland schon einmal mit einem Ausschluss aus Swift gedroht. Damals begann die russische Zentralbank, an einem eigenen System für den Zahlungsverkehr zu arbeiten. Westliche Großbanken wichen einer Zusammenarbeit aus, aber die Bank of China nahm die Kooperation an.