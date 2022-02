Wladimir Putins Kriegserklärung an die Führung der Ukraine

Der Kreml-Chef droht, Russland werde die Ukraine „entmilitarisieren und entnazifizieren“. Die Rede wurde am Montag aufgezeichnet.

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin nahm Platz an seinem Holztisch und startete erneut einen verbalen Rundumschlag gegen den Westen und die Regierung der Ukraine. Die Fernsehrede des Kreml-Chefs am Donnerstagmorgen war, wie er selbst sagte, die Fortsetzung seiner Rede von diesem Montag – seines regelrechten Wutausbruchs vor der Unterzeichnung seines Dekrets, mit dem die selbst ernannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt wurden.



Auch am Donnerstagmorgen klingt Hass aus den Worten des Präsidenten. Fahrig wirkt Putin bei seiner Rede, wiederholt zuweilen die gleichen Sätze. Es ist de facto seine Kriegserklärung an die Ukraine, auch wenn er das so nicht wortwörtlich sagt. In seinen Augen, das hatte er bereits mehrfach dargelegt, existiert ein Staat Ukraine ohnehin nicht. Dass seine Aussagen vollkommen hanebüchen sind, interessiert den Kreml-Herrscher dabei nicht.



Seit mehr als 30 Jahren, so sagt Putin, versuche Russland mit dem Westen über die Grundsätze der Sicherheit in Europa übereinzukommen – und bezichtigt seine Gesprächspartner in den USA und bei der Nato des zynischen Betrugs und der Lüge. Russland sei immer wieder erpresst worden. „Die Kriegsmaschinerie ist in Bewegung, und sie nähert sich unseren Grenzen.“ Unverschämt sei das, verachtenswert. Die „Aneignung der Ukraine durch die Nato“ sei inakzeptabel. „Die russische Politik basiert auf Freiheit. Dieses Recht sollte jeder genießen können, auch die Einwohner der Ukraine“, sagt er. Russland werde durch seine „Militäroperation“ die Ukraine zu einem „würdigen Land“ machen.