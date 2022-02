Russische Aktien fallen ins Bodenlose, Gold steigt

Die Anleger trennten sich von europäischen Aktien und flohen in den sicheren Hafen Gold.

Moskau/Wien. Der Angriff auf die Ukraine hat den größten Kurssturz in der Geschichte Russlands ausgelöst. In London fielen russische Aktien gar um 70 Prozent. Ein Händler warnt: „Die Russen müssen sich darauf vorbereiten, dass wir um Jahre zurückgeworfen werden.“ Der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine hat nicht nur weltweit eine Schockwelle an den Märkten ausgelöst. Er hat vor allem in Russland selbst ein Desaster an der Börse und auf dem Devisenmarkt verursacht. Der Rubel stürzte bereits am frühen Morgen um fast zehn Prozent ab und erreichte gegenüber Dollar und Euro einen historischen Tiefststand, ehe die Verluste etwas eingeengt wurden. Das rief auch die Zentralbank auf den Plan, die zum ersten Mal seit Dezember 2014 verkündete, mit Stützungskäufen auf dem Markt zu beginnen.