Drei Tote bei Kollision von PKW mit LKW im Bezirk Hollabrunn

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Retz sind drei tschechische Staatsbürger getötet worden. Sie waren Insassen eines PKW, der von einer 32-Jährigen gelenkt wurde.

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Hollabrunn wurden Donnerstagnachmittag drei tschechische Staatsbürger getötet. Sie waren Insassen eines PKW, der von einer 32-Jährigen gelenkt wurde und die bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt wurde. Sie hatte eine Stopptafel missachtet und war mit einem von Retz kommenden Sattelzug frontal kollidiert. Der LKW-Fahrer, ebenfalls Tscheche, wurde nicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der PKW durch die Kollision in ein angrenzendes Feld geschleudert und blieb am Dach liegen. Alle vier Insassen des PKWs wurden von nachkommenden Passanten aus dem Fahrzeug geborgen. Trotz durchgeführter Reanimationsversuchen durch Beteiligte und den eintreffenden Rettungskräften verstarben die drei Beifahrer an der Unfallstelle.

(apa)