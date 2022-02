Rechnungshof-Kritik: Betrug bei Kurzarbeit lasch kontrolliert

Zu Unrecht verrechnete Ausfallstunden gehören zu den häufigsten Betrugsverdachtsmeldungen in Zusammenhang mit der Kurzarbeit. Doch genau diese seien nicht ausreichend geprüft worden, bemängelt der Rechnungshof.

Die Kurzarbeit war die teuerste aller Staatshilfen in der Coronapandemie. 9,3 Milliarden Euro an Kurzarbeitsbeihilfe wurden bereits ausgezahlt, weitere 3,9 Mrd. Euro sind zugesagt. Auf dem Höchststand im April 2020, während des ersten Lockdowns, war eine Million österreichische Beschäftigte in Kurzarbeit. Zuletzt waren immer noch 185.000 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet.

Ende März läuft die Corona-Kurzarbeit, die einen hundertprozentigen Kostenersatz für Unternehmen vorsieht, aus. Der Rechnungshof hat die Abwicklung des Kriseninstruments nun analysiert und übt deutliche Kritik. Die Prüfer bemängeln vor allem, dass ein Konzept zur Aufdeckung von Missbrauch gefehlt habe. Denn: „Ob die von den Arbeitgebern abgerechneten Ausfallstunden richtig waren, konnte mit den angewandten Kontrollen kaum aufgedeckt werden.“ Geprüft wurde die Kurzarbeit im Zeitraum von März 2020 bis Ende März 2021.

Die Corona-Kurzarbeit war im Vergleich zur herkömmlichen Kurzarbeit, die in der Finanzkrise genützt wurde, wesentlich großzügiger, da den Unternehmen die Kosten für die ausgefallenen Arbeitsstunden voll abgegolten wurden. Beschäftigte in Kurzarbeit erhielten 80 bis 90 Prozent ihres Nettolohnes ersetzt, unabhängig davon, wie viel sie arbeiteten.Diese Elemente erhöhten die Attraktivität der Kurzarbeit. „Sie erhöhen aber auch das Risiko von Mitnahmeeffekten und verringern den Druck auf Unternehmen und Beschäftigte, sich neu zu orientieren, heißt es seitens des Rechnungshofs.

500 Millionen Euro Überzahlung

Maßgebliche Festlegungen der Corona-Kurzarbeit seien den Sozialpartnern überlassen worden, die Experten des Arbeitsministeriums und des Arbeitsmarktservice seien nicht einbezogen worden, so der Rechnungshof. In der ersten Phase der Kurzarbeit ab März 2020 sei es außerdem zu „einer systematischen, nicht intendierten und nicht unmittelbar erkannten Überzahlung“ in Höhe von 500 Millionen Euro gekommen. Denn es sei ein Berechnungsmodell angewendet worden, „das nicht geeignet war“, so die Prüfer.

Für das AMS, das die Kurzarbeit abwickelte, sei die Abwicklung eine außerordentliche administrative Herausforderung gewesen. Ab Sommer 2020 sei es gelungen, den Prozess zu stabilisieren und zu professionalisieren. Es fanden automatisierte Abgleichungen mit den Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger statt, was „strukturierte und systematische Abrechnungskontrollen“ gewährleistet habe.

Doch darüber hinaus habe es „kein Kontrollkonzept zur Aufdeckung von unrechmäßigem Förderbezug und Fördermissbrauch“ gegeben. Insbesondere die Frage einer gezielten Kontrolle zu Unrecht abgerechneter Ausfallstunden war laut den Prüfern ungelöst. In der Praxis melden die Unternehmen Kurzarbeit zunächst an und liefern erst im Nachhinein die Daten, in welchem Ausmaß sie tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Basis dafür sind die Arbeitszeitaufzeichnungen der Beschäftigten.

Das Arbeitsmarktservice habe Arbeitszeitaufzeichnungen nur in Ausnahmefällen angefordert, Vor-Ort-Kontrollen führte es keine durch. „Ein zentrales Element für die Ermittlung der Auszahlungshöhe blieb damit weitgehend ungeprüft“, schreibt der Rechnungshof. „Zu Unrecht verrechnete Ausfallstunden gehörten allerdings zu den häufigsten an das AMS herangetragenen Betrugsverdachtsmeldungen". Die Aufseher legen dem Arbeitsministerium und dem AMS nahe, im Abstimmung mit dem Finanzministerium ein Kontrollkonzept zu entwickeln.

Weiters hätten die mehrfach geänderten Vorgaben zur Corona-Kurzarbeitsbeihilfe den Abwicklungsaufwand erhöht. Die ursprüngliche Fassung der Richtlinie vom 19. März 2020 wurde bis Ende März 2021 zwölf Mal, und das häufig rückwirkend, adaptiert.