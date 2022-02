Neue Kreditvorgaben sind schwer zu stemmen

Im Juli sollen strengere Kreditregeln in Kraft treten. Laut Durchblicker würde damit jeder Dritte künftig durchfallen.

Schon im letzten Herbst hatte die Österreichische Nationalbank gewarnt und an Banken appelliert, bei der Vergabe von Wohnkrediten vorsichtig zu agieren. Sollten die Institute den Empfehlungen nicht nachkommen, könne man daraus rechtlich verbindliche Vorgaben machen. Nun ist es so weit und die Empfehlungen werden als Vorgaben umgesetzt: der Eigenmittelanteil muss mindestens 20 Prozent betragen, die Laufzeit darf 35 Jahre nicht überschreiten und der Schuldendienst darf künftig maximal 40 Prozent des monatlich verfügbaren Nettoeinkommens betragen. Ab Juli sollen diese Vorgaben in Kraft treten.