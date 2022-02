Harry und Meghan bekunden Verbundenheit mit Ukraine

(c) THEO WARGO/GETTYIMAGES

Prinz Harry und Herzogin Meghan bekunden am Donnerstag ihre Verbundenheit mit Ukraine. Der Angriff sei für sie ein „Bruch internationalen und humanitären Rechts“.

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ihre Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk bekundet. „Prinz Harry und Meghan, der Duke und die Duchess of Sussex, und wir alle bei Archewell stehen angesichts dieses Bruchs internationalen und humanitären Rechts hinter den Menschen in der Ukraine“, heißt es in einer Mitteilung ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell vom Donnerstag.

Darin rufen die beiden „die Weltgemeinschaft und ihre Oberhäupter dazu auf“, es ihnen gleichzutun. Meghan und Harry, der jüngste Sohn der verstorbenen Prinzessin Diana, haben mehrere soziale Initiativen - zum Beispiel teilten sie Schul-Materialen aus und betreiben ihre eigene Stiftung Archewell. Am morgigen Samstagabend werden sie mit dem renommierten Präsidenten-Preis der amerikanischen Bürgerrechtsorganisation NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), der ältesten und größten Bürgerrechtsorganisation der USA, geehrt.

Preis für soziales Engagement

Am Donnerstag kündigte die Organisation an, dass das Paar die Auszeichnung im Rahmen der Image-Awards-Gala am Samstagabend, dem 26. Februar, entgegennehmen solle. Verliehen wird der „President's Award“ für soziales Engagement und besondere Verdienste für die Gemeinschaft. Zu früheren Empfängern gehören die Boxlegende Muhammad Ali, der Bürgerrechtler Jesse Jackson und Sängerin Rihanna.

Der Duke und die Duchess of Sussex engagierten sich gemeinsam im Kampf für soziale Gerechtigkeit weltweit, sagte NAACP-Präsident Derrick Johnson in einer Mitteilung. Zudem unterstützten sie über ihre Wohltätigkeitsorganisation Archewell mit dem neu geschaffenen "Digital Civil Rights Award" die NAACP. Mit diesem Preis soll fortan die Arbeit von Bürgerrechtsaktivisten in Technologiebereichen gefördert werden.

Sie seien "stolz" darauf, die Arbeit der NAACP zu unterstützen, teilte das Paar mit. Der Kampf für soziale Gerechtigkeit sei heute ebenso wichtig, wie bei der Gründung der Organisation im Jahre 1909 vor fast 115 Jahren. Zur 53. Vergabe der diesjährigen NAACP Image Awards an schwarze Künstler in Sparten wie Film, Fernsehen, Literatur und Musik, werden Stars wie Mary J. Blige, Kerry Washington, Samuel L. Jackson und Zendaya erwartet.

(APA/dpa)