31.324 Neuinfektionen, knapp 2500 Hospitalisierte

Die Infektionszahlen in Österreich sind weiterhin sehr hoch, die Inzidenz steigt heute wieder leicht an. Auch in den Spitälern wird ein Anstieg an Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion verzeichnet.

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin sehr hoch. Heute melden die Ministerien 31.324. Gestern waren es 28.591, am Freitag vor einer Woche 31.166. Damit steigt der Schnitt der vergangenen sieben Tage wieder leicht auf 26.506 an. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt an und liegt heute bei 2077,1.

Die Krankenhäuser verzeichnen weiter einen leichten Anstieg. 2478 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion werden aktuell stationär behandelt. Das sind um 65 mehr als noch am Donnerstag. Auf den Intensivstationen werden derzeit 193 Schwerkranke betreut, um fünf weniger als am Vortag.

Seit Beginn der Pandemie sind 14.725 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche gab es 188 Todesopfer zu beklagen. Allein seit gestern starben 25 Infizierte.

(red.)