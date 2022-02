"Russisches Kriegsschiff, fick Dich!"

Die kleine ukrainische Garnison der sogenannten Schlangeninsel im Schwarzen Meer weigerte sich, angesichts russischer Kriegsschiffe zu kapitulieren. Per Funk schleuderte sie dem russischen Kommandeur einen saftigen Fluch entgegen. Der Angriff begann, die 13 Grenzschützer fielen - und wurden zu „Helden der Ukraine“ ernannt.

Egal, wie dieser Krieg ausgeht, haben die Ukrainer zumindest diese (und wohl nicht einzige) „Heldensaga": Wie am Freitag bekannt wurde, weigerte sich die kleine Garnison einer ukrainischen Insel im Schwarzen Meer am Donnerstag, vor russischen Marineeinheiten die Waffen zu strecken. Diese eröffneten daraufhin das Feuer auf die Insel, es gab auch Luftangriffe, Marineinfanterie landete an.

Ukrainischen Angaben zufolge ist die gesamte Garnison - 13 Grenzschützer - ums Leben gekommen. Am Freitag war zwar noch die Rede von 82 Ukrainern, die sich ergeben hätten, aber es war unklar, ob sie auf dieser wirklich kleinen Insel gewesen waren oder sich anderswo ergeben hatten. Letzteres scheint wahrscheinlicher.