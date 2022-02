Falsche Todesmeldung der Queen sorgt für Verwirrung

Die Queen am 16. Februar bei einem offiziellen Termin.

Eine falsche Todesmeldung der Queen kursierte diese Woche auf Social Media. Die darauf folgende Debatte rund um die Falschinformationen hinterlässt fragende Gesichter.

Seitdem Queen Elizabeth II., wie der Palast letzten Sonntag bestätigte, an Covid-19 erkrankt ist, reißen die Schlagzeilen rund um die 95-jährige britische Monarchin nicht ab. Zu den negativen Berichten rund um größere und kleinere Skandale in der Königsfamilie gesellten sich allerdings seltsame boulevardeske Spekulationen: Was würde im Todesfall der Königin passieren?

Im Zuge dieser Überlegungen ist des wohl zur „exklusiven Enthüllung“ des Onlinemediums „Hollywood Unlocked" gekommen, das am Dienstag, unter Berufung auf palastnahe Quellen, vom Tod der Queen berichtete. Während es aus dem Palast eine Stellungnahme zu milden Symptomen der Queen gab, und Instagram das entsprechende Posting von „Hollywood Unlocked" als Falschmeldung kategorisierte, bestand Jason Lee, der Gründer und Geschäftsführer von „Hollywood Unlocked“ auf den Wahrheitsgehalt seiner Geschichte. In einem privaten Instagramposting führte er aus, dass er seinen Quellen vertraue und nicht lüge.

„Peinliche Situation“

Auch tags darauf rückte er von seiner Überzeugung nicht ab. Während „Hollywood Unlocked“ sich zumindest am Mittwoch auf Twitter offiziell für die Falschmeldung entschuldigte und von einer „peinlichen Situation“ sprach, verkündete Lee auf seinen privaten Social Media Accounts, er warte weiterhin auf ein offizielles Statement des Palastes, dass die Todesnachricht widerlege.

Bestätigt hat der Buckingham Palast mittlerweile jedenfalls, dass die Queen am Mittwoch ihr wöchentliches Treffen mit Premierminister Boris Johnson abhielt, andere virtuelle Meetings wurden aufgrund ihrer Erkrankung abgesagt.

Im Internet wurden Vermutungen angestellt, dass es vielleicht rund um den überraschenden Todesfall des „Queens of the Stone Age“-Sängers Mark Lanegan zu der Verwechslung kam. Lee selbst scheint jedenfalls nicht zurückzurudern. Seine privaten Postings hat er inzwischen aber gelöscht. Das ursprüngliche Posting von „Hollywood Unlocked“ ist aber weiterhin - von Instagram als Falschinformation gekennzeichnet - online.

(red)