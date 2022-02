Hessischer Ministerpräsident kündigt Rücktritt an

Bouffier ist der derzeit dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland.

Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Hessen, Volker Bouffier (CDU), wird sein Amt Ende Mai abgeben. Das kündigte der 70-Jährige heute in Fulda an.

Die Entscheidung dazu sei bereits im Juli 2021 gefallen, sagte er. Einen möglichen Nachfolger nannte Bouffier noch nicht. Bereits gestern hatten Medien berichtet, dass der hessische Landtagspräsident und CDU-Politiker Boris Rhein als neuer Regierungschef vorgeschlagen werden soll.

Bouffier ist der derzeit dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Seit fast zwölf Jahren führt er als Regierungschef die Landesregierung in Hessen an.

Der 50-jährige Rhein war zwischen 2014 und 2019 Minister für Wissenschaft und Kunst, davor war er vier Jahre Innenminister. Der hessische Landtag wird voraussichtlich im Herbst 2023 neu gewählt. Derzeit regiert die CDU zusammen mit den Grünen.

(dpa)