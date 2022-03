Das Eis schwindet: Die Ursachenforschung nutzt Hightech

Am Hintereisferner in Tirol befindet sich eine weltweit einzigartige Messinfrastruktur.

Wie sich der Klimawandel auf die Veränderungen der Eisdecke in den Gletscherregionen auswirkt, will ein Innsbrucker Forschungsteam im Detail ergründen. Dafür werden kleinräumige Wettererscheinungen mit einer weltweit einzigartigen Präzision registriert.

Wird man angesichts des Klimawandels auch in Zukunft in den jetzigen Gletschergebieten Wintersport betreiben und Touren unternehmen können oder sollten die Fremdenverkehrsverantwortlichen am besten schon jetzt Vorkehrungen für alternative touristische Angebote treffen? Werden künftige Generationen das „ewige Eis“ in den Alpen womöglich nur noch aus Erzählungen kennen? Das sind einige der konkreten Fragen, auf die eine Forschungsgruppe der Universität Innsbruck Antworten sucht. Die Wissenschaftler nehmen dafür die Vorgänge unter die Lupe, die hinter den steten Veränderungen der Gletscherlandschaften stecken. Mithilfe präziser Modelle wollen sie den Wandel der Eisriesen im Detail nachvollziehen und zuverlässige Prognosen für die nächsten Jahrzehnte erstellen. Unterstützt wird das Forschungsprojekt, an dem sich auch die Universität Erlangen-Nürnberg (Deutschland) beteiligt, vom Wissenschaftsfonds FWF.

„Kleinräumige Wettererscheinungen wie Niederschläge oder Luftbewegungen, die zu Schneeverwehungen führen können, wurden als möglicher Faktor für die Massenbilanz von Gletschern in bisherigen Modellierungen vernachlässigt“, sagt Brigitta Goger vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften. „Herkömmliche Gletscher-Massenbilanzmodelle erfassen die atmosphärischen Phänomene nur sehr großräumig und gehen beispielsweise von Temperaturmittelwerten aus, weshalb sie nicht besonders genau sind.“ Die Innsbrucker Forscher wollen diese Lücke schließen.