Putins Machtapparat will Kritik am Krieg im Keim ersticken

Hunderte Menschen demonstrierten am Donnerstag in Russland gegen den Krieg. Die Polizei nahm viele von ihnen fest.

Am Tag nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist der Moskauer Kleinunternehmer Alexej immer noch „gelähmt“. Eigentlich sei gerade „alles sinnlos“, sagt er. Um seiner Hilflosigkeit, der Wut, dem Scham und Kummer zu entkommen demonstriert er: raus auf die Straße, ohne Plakat, ohne Worte, „einfach inmitten von 700 Menschen zu stehen, um dem Schock des Morgens zu entkommen“.

„Friede für die Welt“, rufen die Menschen quer durch Russland. „Nein zum Krieg“. Tausende sind das – auf dem ersten Blick vielleicht nicht viele. In einem Land aber, in dem es, offiziell aus Pandemiegründen, verboten ist, selbst Einzelmahnwachen abzuhalten, in dem das Auftauchen bei „nicht genehmigten“ Kundgebungen Strafverfahren nach sich ziehen kann, ist das ein mutiges Aufbäumen. Das Regime macht Kritiker mundtot, viele sind ins Ausland geflohen. Selbst ein kritischer Post in einem sozialen Netzwerk führt so manchen hinter die Mauern einer Strafkolonie.