Europas Bankenverband fordert "verständliche" Sanktionen

"Um wirksam zu sein, müssen Vorschriften klar und selbsterklärend sein", erlärte der EBF am Freitag.

Der Europäische Bankenverband (EBF) hat von den Regierungen gefordert, Sanktionen gegen Russland eindeutig und verständlich zu gestalten. Der Verband erkenne die zentrale Rolle der Banken bei der Umsetzung von Finanzsanktionen an, erklärte der EBF am Freitag in Brüssel. "Um wirksam zu sein, müssen Vorschriften klar und selbsterklärend sein."

Um das zu schaffen, sei der Verband bereit, in einen Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern zu treten. Kontinuierliche Nachverfolgung, Überwachung und Anpassung sei wahrscheinlich erforderlich.

"Europäische Banken werden weiterhin wachsam gegenüber Cyber-Bedrohungen bleiben", erklärte der EBF. Der Verband werde während der Krise aktiv mit den verantwortlichen Stellen in Europa zusammenarbeiten. Die EU hat sich unter anderem auf das Einfrieren von Vermögenswerten russischer Banken und Geschäftsleute sowie auf einen Stopp der Mittelbeschaffung im Ausland verständigt.

(APA)