Die deutlichen Appelle der russischen Tennisstars

Daniil Medwedew, neue Nummer eins der Welt, und Andrej Rublew bezogen zum Ukraine-Krieg Stellung.

Eigentlich sollte es ein Freudentag für Daniil Medwedew sein. Weil Novak Djoković beim Parallelturnier in Dubai frühzeitig ausgeschieden war, wird Medwedew ab Montag die neue Nummer eins der Tenniswelt sein.

Der Krieg in der Ukraine aber drückte auf das Gemüt des 26-Jährigen, als er nach seinem Halbfinaleinzug in Acapulco vor die Presse trat. „Hier in Mexiko aufzuwachen und die Nachrichten aus der Heimat zu sehen, war nicht einfach. In diesen Momenten ist klar, dass Tennis manchmal nicht so wichtig ist“, sagte der Moskowiter, der als Tennisprofi die ganze Welt bereist, auf Spieler aus verschiedensten Nationen trifft und letztlich auch darauf verwies, dass sein Landsmann und Freund Andrej Rublew erst vergangene Woche in Marseille an der Seite des Ukrainers Denis Molchanow den Titel im Doppel gewonnnen hatte. „Das war großartig, weil die Menschen zusammenhalten müssen“, sagte Medwedew.

Rublew, diese Woche in Dubai im Einsatz, zeigte sich ebenfalls emotional, als er über die Geschehnisse in der Ukraine sprach. „In diesem Momenten realisierst du, dass mein Match nicht wichtig ist. Denn das, was passiert, ist schrecklich. Man realisiert, wie wichtig es ist, Frieden auf der Welt zu haben und sich gegenseitig zu respektieren. Ich muss zeigen, dass ich für den Frieden bin“, erklärte der 24-Jährige. (cg)

("Die Presse", Printausgabe 26.2.2022)