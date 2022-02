Wie weit sind die russischen Truppen schon?

Die ukrainische Hauptstadt steht derzeit im Zentrum der russischen Offensive. Wie sieht die Lage im Raum Kiew derzeit konkret aus? Der Versuch einer Analyse.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag begann Russland seine Offensive auf die Ukraine von mehreren Seiten. Dutzende Ziele in zahlreichen Städten oder am Land wurden beschossen oder von Flugzeugen bombardiert. Eine massive Cyberkriegswelle setzte ein, Bodentruppen rückten dann gleich an mehreren Fronten vor. Auch am Freitag ist die Lage noch immer unübersichtlich, die ukrainische Hauptstadt steht nun im Fokus. Eine vorsichtige Einschätzung der Situation im Raum Kiew und des russischen Stoßes dorthin beideits des Dnjeprs von Belarus heraus.