Nachts sanft rattern zum Rap nach Paris

Donnerstagabend abfahren, Montag um 10 zurück sein, dazwischen Kulturprogramm: Es spricht so einiges für den neuen Nightjet.

Wie man im neuen Nightjet Wien–Paris in die 90er-Jahre versetzt wird, in einem Kulturtempel der Metropole zum Hip-Hop-Fan mutiert und hinter den Kulissen der Galeries Lafayette Erstaunliches erfährt: Eine Paris-Reise.

Es gab Menschen, die waren süchtig nach dem Charme der Nachtzüge, es gibt sie heute noch. Etwa den Autor Benedict Wells. Er liebe die Nähe der Viererkabinen, schrieb er einmal in einer Hymne auf den Nachtzug, „all die Geschichten und kleinen Happy Ends“ . . . Das Schlafen sollte man natürlich auch nicht ganz vergessen. Sich leise in den Schlaf rattern, wiegen lassen – und aufwachen in einer der schönsten Städte Europas, das ist das ideale Reisen, sollte man meinen. Und wenn dieses Ideal in der Umsetzung auch hier und da seine Macken hat, ist das nicht einmal so schlecht.

Hôtel de la Marine und der Fontaine des Fleuves. Jean-Pierre Delagarde

So ist es auch mit dem Nachtzug, dem Nightjet, wie er jetzt heißt, der uns nach vielen Jahren Pausierens endlich wieder von Wien nach Paris (und zurück) bringt. Montags, donnerstags,samstags geht das, ich erprobe den Donnerstag, Montag Früh werde ich zurück sein. Spätestens ab 19.40 fühle ich mich seltsam in die Vergangenheit zurückversetzt. Nicht nur wegen dieser lang aus der Mode gekommenen Art des Reisens, auch wegen der Jahrzehnte alten österreichischen Garnituren. Es kämen bald neue, erklärt man mir, aber noch wisse niemand, auf welchen Strecken sie eingesetzt werden . . .