Ölpreise drehen nach Höhenflug ins Minus

Am Donnerstag waren die Ölpreise noch auf mehrjährige Höchststände deutlich über der 100-Dollar-Marke gestiegen. Auch der Goldpreis ließ am Freitag wieder nach.

Die Ölpreise sind am Freitagnachmittag in die Verlustzone gerutscht. Gegen 17 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,01 Dollar und damit um über zwei Prozent weniger als noch am Donnerstag. Der Brent-Preis kam damit auch wieder unter die wichtige Marke von 100 US-Dollar zurück. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) betrug das Minus 1,3 Prozent auf 91,57 Dollar.

Am Vortag waren die Ölpreise noch auf mehrjährige Höchststände deutlich über der 100-Dollar-Marke gestiegen, nachdem Russland mit dem Angriff auf die Ukraine begonnen hatte. Obwohl sich der russische Angriff auf die Ukraine unvermindert fortsetzt, haben sich die Ölpreise nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank "erstaunlich schnell wieder beruhigt".

Der Preisrückgang kurz vor dem Wochenende sei "wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die bisher vom Westen beschlossenen Sanktionen gegen Russland die Energielieferungen aussparen". Nun folgen auch weitere Sanktionen gegen Russland durch die EU. So werden unter anderem auch der russische Präsident Wladimir Putin und der Außenminister Sergej Lawrow sanktioniert.

Auch der Goldpreis ließ am Freitag wieder nach. Gegen 17 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1888,01 US-Dollar gehandelt (nach 1906,41 Dollar am Donnerstag).

(APA)