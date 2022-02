Der Kampf um Kiew

Bereit zur Verteidigung von Kiew: Soldaten der ukrainischen Nationalgarde gehen in der Hauptstadt in Stellung.

Russische Soldaten drangen in den Norden der ukrainischen Hauptstadt ein. Putin ruft die ukrainische Armee zum Putsch auf.

Wien/Kiew. Seit sieben Uhr früh hielten sich Maryna und ihre 18-jährige Tochter im Badezimmer ihrer Wohnung im dritten Stock versteckt. Denn der Raum hat dicke Wände. Und einen Keller gibt es nicht. Nach Stunden im Versteck „hörte ich Schüsse“, berichtet die 44-jährige Geschichtslehrerin im Telefongespräch mit der „Presse“. Maryna suchte in sozialen Netzwerken nach einer Antwort und sah Bilder von Kämpfen, die buchstäblich vor ihrer Haustür stattgefunden hatten – „vielleicht 15 Meter entfernt“. Maryna lebt im Bezirk Obolon. Das Wohnviertel im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt Kiew war am Freitagmorgen Schauplatz von Gefechten. 40 bis 50 Minuten lang hörte Maryna Schüsse. Als sie das erste Mal einen Blick aus dem Fenster wagte, sah sie Ukrainer mit Rucksäcken und schweren Waffen.

Der Krieg hat in seiner ganzen Wucht die ukrainische Hauptstadt erreicht. Russische Truppen sind am Freitag auf Kiew vorgerückt. Das ukrainische Militär wehrte sich verbissen. Moskaus Strategie scheint klar: Das Nervenzentrum des Landes soll ausgeschaltet, die Regierung in Kiew entmachtet und Präsident Wolodymyr Selenskij gestürzt werden. Russlands Staatschef Wladimir Putin rief das ukrainische Militär am Freitag dazu auf, gegen Selenskij zu putschen. „Nehmt die Macht in eure Hände. Mir scheint, Verhandlungen zwischen euch und uns wären einfacher“, forderte Putin. Die Mitglieder der ukrainischen Regierung beschimpfte er als „Bande von Drogenabhängigen und Neonazis“ und als „Terroristen“.