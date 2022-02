Auf der Flucht vor den russischen Bomben

In Lwiw, dem altösterreichischen Lemberg, bereiten sich die einen auf den Kampf vor. Andere negieren den Krieg. Doch viele setzen sich ins nahe und sichere Polen ab.

Er nennt sich Taras Hammer. Und dies ist seine Zeit. Kahlgeschoren im feldgrünen Pulli sitzt er im schicken Glory Café im Zentrum von Lwiw (Lemberg) und schaut ständig auf sein Smartphone. Kaum hat er sich gesetzt, steht er auf, geht weg, spricht, kommt zurück, entschuldigt sich. „Kein Kaffee, danke, hab keine Zeit“, sagt der Vize-Kommandant des Ukrainischen Freiwilligenkorps – Rechter Sektor.

Am Abend vor dem russischen Angriff auf die Ukraine kann sich Hammer kaum erwehren vor Freiwilligen, die sofort in den Kampf gegen Russland ziehen wollen. Männer und auch Frauen zwischen 20 und 67 Jahren melden sich, weil man in seine Truppe mehr Vertrauen habe als in die ukrainische Armee, erklärt der Freischärler. Wehrverbände von Freiwilligen seien eine ukrainische Tradition, die auf die Kosaken und später auf den Ersten Weltkrieg gegen Österreich-Ungarn zurückgehe. Bis zu 50.000 Mann zähle die letzte nicht in die Armee eingegliederte Freiwilligentruppe, doch an der Front befolge der Korps die Befehle der Armee, heißt es in Lwiw.