Stefan Kraft feiert in Lahti zweiten Saisonsieg

Der Doppel-Weltmeister von Lahti 2017 setzte sich souverän vor dem Norweger Halvor Egner Granerud durch.

An der Stätte seiner zwei Weltmeistertitel von 2017 hat Stefan Kraft am Freitag seinen 23. Weltcupsieg gefeiert. Der Salzburger setzte sich auf der Großschanze in Lahti mit 124,5 und der Bestweite von 131 Metern souverän durch. Bei seinem zweiten Saisonsieg hatte der 28-Jährige 14,9 Punkte Vorsprung auf Halvor Egner Granerud (NOR). Der Vorarlberger Ulrich Wohlgenannt, zur Halbzeit Erster vor Kraft, landete an der sechsten Stelle und schaffte sein bisher bestes Resultat.

(APA)