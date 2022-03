Neben Gott sitzt der Philosoph

Drucken

Hauptbild • Gottfried Wilhelm Leibniz • (c) Getty Images (Hulton Archive)

Michael Kempe schildert sieben Tage aus dem Leben des Gottfried Wilhelm Leibniz und schafft damit ein stimmiges Porträt des barocken „Allround-Bastlers“.

Sieben Tage aus einem ganzen Leben. Sieben Tage von 70 Jahren: 29. Oktober 1675 in Paris, 11. Februar 1686 in Zellerfeld im Harz, 13. April 1696 in Hannover, 17. April 1703 in Berlin , 19. Jänner 1710 in Hannover, 26. August 1714 in Wien und 2. Juli 1716 wiederum in Hannover. Dazu kommen weitere Reisen, nach London und nach Italien. Ein Leben, eingespannt in Geschäftigkeit und einsames, gelehriges Schreiben vor Ort: „Kaffee, ein wenig Wein“ und – im Widerstreit mit einer so lästigen wie inspirierenden Stubenfliege – „reichlich Zucker“.

Aus diesen „Mosaiksteinchen“ setzt Michael Kempe, Leiter der legendären Leibniz-Bibliothek, virtuos und raffiniert Vita und Werk des ersten deutschen Philosophen von europäischem Rang zusammen. In seinem Studierzimmer in Paris entwickelt Leibniz die Grundlagen der Infinitesimalrechnung und erfindet das Integralzeichen, während seines Aufenthaltes im Harz wendet er sich Windmühlen und logistischen Problemen beim Silbererzabbau und der metaphysischen Frage zu, ob Gott die beste aller möglichen Welten geschaffen habe.