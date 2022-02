Tschechow, Wedekind, Zuckmayer und Simon in Reichenau

Die neue Festspiel-Chefin Maria Happel präsentierte am Freitag in Wien ihr erstes Sommerprogramm.

Wiedererwachen bei den Festspielen in Reichenau an der Rax: Nach den durch die Coronapandemie bedingten Absagen 2020 und 2021 soll es einen Neubeginn geben. Kammerschauspielerin Maria Happel will ihre erste Saison am 2. Juli eröffnen, bis 6. August vier Theaterpremieren sowie Rahmenveranstaltungen bieten. Auf die Frage der „Presse“ wonach sie sich in ihrer künstlerischen Intendanz ausrichte, sagte Happel, sie wolle „die Tradition fortführen und zugleich am Puls der Zeit bleiben“.

Am 2. Juli ist am Nachmittag bei freiem Eintritt ein Künstlerfest im Kurpark geplant, abends dann die Premiere von Anton Tschechows „Die Möwe“. Torsten Fischer führt Regie. Zur illustren Runde der Schauspieler gehören u. a. Sandra Cervik, Claudius von Stolzmann, Paula Nocker und Dunja Sowinetz.